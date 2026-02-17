So läuft es bei den Bayern-Leihgaben

Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart)

Seit zweieinhalb Jahren ist Nübel an den VfB Stuttgart verliehen. Der Plan war anfangs, ihn eines Tages als Nummer eins beim FC Bayern zu etablieren. Seinen Posten an der Säbener Straße hat inzwischen Jonas Urbig (22) eingenommen. Nübel, der mit einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft liebäugelt, zeigt in Stuttgart als unumstrittene Nummer eins zwar starke Leistungen. Die Bayern bevorzugen aber wohl Urbig. Wie es im Sommer weitergeht, ist noch offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daniel Peretz (25/FC Southampton)

Nach einer erfolglosen Leihe zum Hamburger SV ist Peretz mittlerweile beim FC Southampton. Die Saints besitzen eine Kaufoption für den Israeli, der sofort zur Nummer eins auserkoren wurde. Seitdem läuft es in der Championship für Southampton. Nach seinen ersten sechs Ligaspielen kann Peretz schon auf drei Weiße Westen blicken, vier von sechs Spielen wurden gewonnen. Durchaus denkbar, dass die Saints die Option in Höhe von acht Millionen Euro aktivieren.

Sacha Boey (25/Galatasaray)

Ohne jegliche Perspektive flüchtete Boey noch nach dem deutschen Deadline Day in die Türkei und zurück zu Galatasaray. Nur eine Woche später durfte er am vergangenen Wochenende erstmals beim 5:1-Erfolg über Eyüpspor von Beginn an ran. Bei Cimbom genießt der Rechtsverteidiger nach wie vor ein hohes Standing. Gala kann den Franzosen für 15 Millionen Euro endgültig zurückholen.

Unter der Anzeige geht's weiter

João Palhinha (30/Tottenham Hotspur)

Palhinha war lange der Wunschtransfer der Bayern. Als er dann endlich kam, konnte Vincent Kompany nichts mehr mit ihm anfangen. In der Premier League fand sich der Portugiese bei den Spurs schnell wieder zurecht, auch wenn er nicht immer zu überzeugen weiß. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Trainer Igor Tudor genauso überzeugt von Palhinha ist wie Thomas Frank es war. Nur dann wird Tottenham die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen.

Arijon Ibrahimovic (20/1. FC Heidenheim)

In der Bundesliga scheint Ibrahimovic angekommen zu sein. Bei Heidenheim ist der Flügelspieler unter Frank Schmidt gesetzt. Die Torgefahr geht dem U21-Nationalspieler noch komplett ab, nach 24 Pflichtspielen konnte er lediglich zwei Assists verzeichnen. Für den Profikader der Bayern wird es ab Sommer wohl nicht reichen. Gut möglich aber, dass ein anderer Bundesligist den Rechtsfuß verpflichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bryan Zaragoza (23/AS Rom)

Zaragoza ist mit München nie warm geworden. Die Qualität besitzt der spanische Nationalspieler zweifellos, doch manchmal passt es einfach nicht zwischen einem Spieler und einem Klub. In der Hinrunde wurde der Linksaußen bei Celta Vigo geparkt, in der Rückrunde spielt er jetzt bei der AS Rom. Bei den Giallorossi nimmt Zaragoza direkt eine wichtige Rolle ein und konnte am Wochenende gegen die SSC Neapel (2:2) seinen ersten Assist sammeln. Für 13 Millionen können die Römer im Sommer zuschlagen.

Armindo Sieb (23/FSV Mainz)

Sieb wird am heutigen Dienstag 23 Jahre alt und hat seinen Status als Talent so langsam verwirkt. Der Angreifer spielt bei Mainz nur eine untergeordnete Rolle. Die Rheinhessen besitzen zwar eine Kaufoption, werden diese aber wohl eher nicht ziehen. Wohin es für Sieb im Sommer dann geht, ist noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maurice Krattenmacher (20/Hertha BSC)

Nach einer guten Saison beim SSV Ulm wollte Krattenmacher in Berlin behutsam den nächsten Schritt gehen. Unter Stefan Leitl pendelte er in der Hinrunde zwischen Startelf und Auswechselbank, gegen Ende wurden es immer weniger Minuten. Seit Mitte Januar bremst den U20-Nationalspieler zudem eine Oberschenkelverletzung aus. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027. Eine Perspektive hat er unter Kompany wohl auch nicht.

Noël Aséko (20/Hannover 96)

Über Aséko wurde zuletzt viel berichtet. Die Bayern sind begeistert von seiner Entwicklung in Hannover und trauen ihm in der kommenden Saison den Sprung nach München zu. Er könnte dort sogar in die Fußstapfen von Leon Goretzka (31) treten. Die Niedersachsen könnten den zentralen Mittelfeldspieler für eine Million verpflichten, der FCB per Rückkaufoption für 1,4 Millionen kontern. Dieses Szenario scheint realistisch.

Talente mit Perspektive

Kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode gab es in der zweiten Mannschaft der Bayern einen wahren Talente-Exodus. Die meisten der Youngster kommen ohnehin nicht für die erste Mannschaft infrage. Javier Fernández (19) und Felipe Chávez (18) wird dieser Sprung aber durchaus zugetraut. Fernández saß beim 1. FC Nürnberg bislang zweimal über die volle Distanz auf der Bank, Chávez durfte beim 1. FC Köln immerhin gegen RB Leipzig (1:2) schon einmal kurz schnuppern. Beide müssen erst einmal bei ihren neuen Klubs ankommen.

Etwas weiter ist da schon Jonathan Asp Jensen. Der Däne überzeugt bei seiner Leihstation bei Partnerklub Grasshoppers Zürich und steht in der Liga nach 22 Partien bei sieben Toren und vier Vorlagen. Dem 20-Jährigen wird Bundesliga-Qualität nachgesagt, im Sommer soll der nächste Schritt erfolgen. Ob in München, bei einer erneuten Leihe oder im Anschluss an einen Verkauf, ist noch unklar. Bis 2028 ist der Rechtsfuß an die Bayern gebunden.