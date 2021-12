SGE: Hasebe hofft auf Kamada-Verbleib

Makoto Hasebe (37) hofft, dass Daichi Kamada zukünftig den Lockrufen größerer Klubs widerstehen wird. „Daichi hat mit seinen 25 Jahren noch viele Möglichkeiten, aber er muss erst mal hier torgefährlicher werden. Wenn er mal zehn Tore erzielt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er zu einem großen Verein wechselt. Hoffentlich bleibt er bei uns! Wir brauchen seine Kreativität“, erklärt der 37-Jährige im ‚kicker‘.

Kamada ist noch bis 2023 an Eintracht Frankfurt gebunden. Sollte mit dem 25-jährigen Japaner nicht verlängert werden, böte sich der SGE im nächsten Sommer also letztmalig die Möglichkeit, mit Kamada eine adäquate Ablöse einzunehmen. Unter Trainer Oliver Glasner stand der Mittelfeldspieler in dieser Saison in 19 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage.