Bundesliga-Wechsel: Chuki schon vor Ort

Die beiden Bundesliga-Klubs aus Stuttgart und Leipzig sowie die Serie A-Vertreter Como 1907 und Juventus Turin gehen im Poker um Chuki (22) womöglich leer aus. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ bahnt sich ein Transfer zu Werder Bremen an.

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Chuki soll mit seiner Familie bereits vor Ort gewesen sein, um sich ein Bild von Weserstadion und Trainingsgelände zu machen. Das vereinsnahe Onlineportal berichtet von „aussichtsreichen Gesprächen“, Werder arbeite „mit Hochdruck an einer Verpflichtung“.

Zeitnah sollen letzte Details geklärt werden, Chuki im Anschluss einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Eine Ablöse müssten die Bremer nicht zahlen, der Kontrakt des offensiven Mittelfeldspielers läuft bei Real Valladolid in diesem Sommer aus.

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Für seinen Jugendklub, aktuell Tabellen-15. der zweiten spanischen Liga, bestritt der Linksfuß bislang 55 Spiele (neun Tore, neun Assists).