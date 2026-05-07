Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bundesliga-Wechsel: Chuki schon vor Ort

Drei Bundesligisten haben ein Auge auf Spielmacher Chuki geworfen. Jetzt kristallisiert sich ein klarer Favorit heraus.

von David Hamza - Quelle: DeichStube
1 min.
Chuki jubelt für Valladolid @Maxppp

Die beiden Bundesliga-Klubs aus Stuttgart und Leipzig sowie die Serie A-Vertreter Como 1907 und Juventus Turin gehen im Poker um Chuki (22) womöglich leer aus. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ bahnt sich ein Transfer zu Werder Bremen an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chuki soll mit seiner Familie bereits vor Ort gewesen sein, um sich ein Bild von Weserstadion und Trainingsgelände zu machen. Das vereinsnahe Onlineportal berichtet von „aussichtsreichen Gesprächen“, Werder arbeite „mit Hochdruck an einer Verpflichtung“.

Zeitnah sollen letzte Details geklärt werden, Chuki im Anschluss einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Eine Ablöse müssten die Bremer nicht zahlen, der Kontrakt des offensiven Mittelfeldspielers läuft bei Real Valladolid in diesem Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für seinen Jugendklub, aktuell Tabellen-15. der zweiten spanischen Liga, bestritt der Linksfuß bislang 55 Spiele (neun Tore, neun Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
LaLiga 2
Bremen
Valladolid
Stuttgart
RB Leipzig
Iván San José Cantalejo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
LaLiga 2 LaLiga 2
Bremen Logo SV Werder Bremen
Valladolid Logo Real Valladolid
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Iván San José Cantalejo Iván San José Cantalejo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert