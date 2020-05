Inter-Juwel Youte Kinkoue soll verlängern

Inter Mailand plant langfristig mit seinem Talent Étienne Youte Kinkoue. Wie unsere französische Partnerseite Foot Mercato erfuhr, planen die Nerazzurri eine Verlängerung mit dem 18-jährigen Innenverteidiger bis Sommer 2023.

Youte Kinkoue wechselte im vergangenen Sommer vom AC Le Havre in die Modestadt und avancierte auf Anhieb zu einer festen Größe in Inters U19. 18 Mal lief er in der Primavera 1 und sechsmal in der UEFA Youth League auf. Das macht den gebürtigen Lyoner nach Foot Mercato-Informationen aber auch zum Thema bei englischen und spanischen Klubs.