Eggestein: „Hätte nicht alles gemacht“

Maximilian Eggestein (25) hat erklärt, dass er bei seinem Wechsel zum SC Freiburg vor einem Jahr auch an den SV Weder gedacht hatte. Wie der Mittelfeldspieler im Podcast ‚kicker meets DAZN‘ erklärt, wollte er mit seinem Wechsel seinem Jugendklub finanziell helfen: „Die Situation bei Werder war nicht ganz einfach, da der Verein in keiner wirtschaftlich einfachen Lage war.“

Dem damaligen Bundesliga-Absteiger spülte der Verkauf des Eigengewächses fünf Millionen Euro in die Kasse. Eggestein seinerseits entschied sich auf Gefühlsebene für den Sport-Club: „Ich bin in diesem Verein großgeworden, seitdem ich 14 war. Ich hätte nicht alles gemacht. Aber das mit Freiburg war so eine Sache. Da hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl.“