Major League Soccer

MLS-Gehälter: Messi deutlich vor Müller

von Dominik Schneider - Quelle: mlsplayers.org
Lionel Messi im Trikot von Inter Miami @Maxppp

Die Major League Soccer hat heute die Spielergehälter zum 1. Oktober bekanntgegeben und führt einige namhafte Profis unter den Topverdienern. An der Spitze des Rankings steht natürlich Lionel Messi, der bei Inter Miami umgerechnet 10,32 Millionen Euro Grundgehalt bekommt. Insgesamt wird ihm eine garantierte Vergütung von 17,6 Millionen Euro zugeschrieben. Gleich dahinter kommen mit weitem Abstand Heung-Min Son und Sergio Busquets.

Wie in anderen amerikanischen Profisportligen wird auch in der MLS veröffentlicht, was in den Verträgen der Stars steht. Auch die Bezüge der NBA- oder NFL-Akteure sind einsehbar. In den vergangenen Jahren zo ges immer mehr namhafte Spieler nach Nordamerika. Zuletzt auch Thomas Müller, der seit einiger Zeit für die Vancouver Whitecaps spielt. Der ehemalige Bayer erhält 1,3 Millionen Euro Grundgehalt (1,44 Millionen Euro garantierte Vergütung).

Die Top10

Name (Verein) - Base Salary - Guarenteed Compensation

  1. Lionel Messi (Inter Miami) - €10,320,000.00 - €17,585,000.00
  2. Heung-min Son (LAFC) - €8,915,000.00 - €9,592,000.00
  3. Sergio Busquets (Inter Miami) - €7,310,000.00 - €7,555,000.00
  4. Miguel Almirón (Atlanta United) - €5,211,000.00 - €6,772,000.00
  5. Jordi Alba (Inter Miami) - €5,160,000.00 - €5,160,000.00
  6. Hirving Lozano (San Diego FC) - €5,160,000.00 - €6,566,000.00
  7. Emil Forsberg (New York Red Bulls) - €4,650,000.00 - €5,190,000.00
  8. Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - €4,408,000.00 - €4,972,000.00
  9. Jonathan Bamba (Chicago Fire) - €4,300,000.00 - €4,798,000.00
  10. Christian Benteke (DC United) - €3,870,000.00 - €4,245,000.00
