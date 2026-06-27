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Offiziell Ligue 1

Eintracht-Flirt Jangéal setzt Unterschrift

von Fabian Ley
1 min.
Mathis Jangéal im PSG-Trikot @Maxppp

Mathis Jangéal will den nächsten Entwicklungsschritt in Portugal gehen. Der offensive Mittelfeldspieler verlässt Jugendklub Paris St. Germain und wechselt zum Erstligisten FC Famalicão. Dort unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag über fünf Jahre.

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In den vergangenen Jahren entwickelte sich Jangéal zu einem der vielversprechendsten Talente im PSG-Nachwuchs. Bei den Profis wurde der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison zweimal eingewechselt. Auch Eintracht Frankfurt, der Hamburger SV und der VfB Stuttgart waren dem Vernehmen nach an Jangéal dran, gehen nun aber leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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