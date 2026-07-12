Gruda-Deal vor dem Abschluss

Brajan Gruda wird sich zeitnah RB Leipzig anschließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der Offensivspieler bereits in Leipzig. Beim Bundesligisten sei man „vorsichtig optimistisch“, so der Pay-TV-Sender, dass der 22-Jährige am morgigen Montag um 14 Uhr Teil des Trainings sein kann. Mit einer baldigen Abwicklung des Transfers ist also zu rechnen.

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Gruda wird auf Leihbasis samt Kaufpflicht über 25 bis 30 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu RB wechseln. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte Gruda auf Leihbasis in Leipzig.