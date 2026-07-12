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Bundesliga

Gruda-Deal vor dem Abschluss

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Brajan Gruda im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Brajan Gruda wird sich zeitnah RB Leipzig anschließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der Offensivspieler bereits in Leipzig. Beim Bundesligisten sei man „vorsichtig optimistisch“, so der Pay-TV-Sender, dass der 22-Jährige am morgigen Montag um 14 Uhr Teil des Trainings sein kann. Mit einer baldigen Abwicklung des Transfers ist also zu rechnen.

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Gruda wird auf Leihbasis samt Kaufpflicht über 25 bis 30 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu RB wechseln. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte Gruda auf Leihbasis in Leipzig.

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