Günter will zurück in die Bundesliga

Koray Günter möchte seine Fußballschuhe eines Tages wieder in Deutschland schnüren. „Die Bundesliga ist und wird immer mein Ziel sein. Ich würde mich selbst sehr gerne in Zukunft nochmal dort sehen. In Deutschland möchte ich das, was ich beim BVB angefangen habe, irgendwann fortführen“, erklärt der Innenverteidiger in Diensten von Hellas Verona im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Beim Serie A-Klub steht der 26-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag.

Günter stammt aus der Jugend von Borussia Dortmund, beim BVB kam der heute 26-Jährige aber nur zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. 2014 folgte der Wechsel zu Galatasaray, 2018 ging es weiter nach Italien zum FC Genua. Vor der laufenden Spielzeit wechselte Günter schließlich nach Verona, das zurzeit auf einem starken neunten Tabellenplatz steht.