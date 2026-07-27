Überraschende Wahl: Ortega findet neuen Klub
Die Vereinssuche von Stefan Ortega ist beendet. Der Schlussmann wechselt wohl nach Südeuropa.
Stefan Ortega (33) steht vor einem Transfer zu Olympiakos Piräus. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind die wichtigsten Parameter einer Zusammenarbeit geklärt, es gehe nur noch um die finalen Details.
Der Torhüter soll zunächst zu einer Absage an den griechischen Rekordmeister tendiert haben, nun bahnt sich offenbar doch ein Wechsel an. Ortega ist ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei Nottingham Forest lief Ende Juni aus. Die Tricky Trees hatten den Ex-Bielefelder im Winter von Manchester City geholt, er bestritt zehn Spiele.
Gehandelt wurde Ortega in den vergangenen Wochen auch bei den Bundesligisten RB Leipzig, Werder Bremen und VfB Stuttgart, wo er aber nicht als dauerhafter Stammtorwart vorgesehen wäre. Spuren führen zudem nach Hannover, Wolfsburg und Saudi-Arabien.
Jetzt geht es aber voraussichtlich nach Piräus. Bei Olympiakos hat aktuell der neunfache griechische Nationalspieler Konstantinos Tzolakis (23) den Platz zwischen den Pfosten inne.
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