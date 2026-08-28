Florian Wirtz hat sich kürzlich erstmals mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp ausgetauscht. Der Offensivspieler verrät im Interview mit ‚RTL‘ und ‚Sky‘: „Wir haben tatsächlich vor zwei Tagen das erste Mal telefoniert. Ich hatte vorher noch nie Kontakt zu ihm gehabt.“ Der 23-Jährige spielt seit 2025 für den FC Liverpool, Klopp trainierte die Reds zwischen 2015 und 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter sagt Wirtz über Klopp: „Ich habe schon gehört, dass er das ein oder andere Mal über mich geredet hat. Menschen hier aus dem Verein haben mir von ihm berichtet und deswegen war es ganz cool, dass ich ihn mal kennenlernen durfte, mal mit ihm sprechen konnte, und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.“