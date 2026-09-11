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Bundesliga

Schlechte Nachrichten bei Tella

von Julian Jasch
Nathan Tella im Bayer-Trikot @Maxppp

Nathan Tella (27) wird Bayer Leverkusen wohl eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Chefcoach Carles Martínez ließ auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) durchblicken, dass der Flügelflitzer genauso wie der am Fuß verletzte Montrell Culbreath (19) erst nach der Länderspielpause wieder fit sein wird.

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Tella wird regelmäßig von Verletzungen zurückgeworfen, aktuell hat er mit Rückenproblemen zu kämpfen. Nach der Länderspielpause trifft der Werksklub am 10. Oktober auf den FSV Mainz 05. Bleibt abzuwarten, ob der Nigerianer (zwei Länderspiele) dann wieder eine Option darstellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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