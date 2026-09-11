Nathan Tella (27) wird Bayer Leverkusen wohl eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Chefcoach Carles Martínez ließ auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) durchblicken, dass der Flügelflitzer genauso wie der am Fuß verletzte Montrell Culbreath (19) erst nach der Länderspielpause wieder fit sein wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tella wird regelmäßig von Verletzungen zurückgeworfen, aktuell hat er mit Rückenproblemen zu kämpfen. Nach der Länderspielpause trifft der Werksklub am 10. Oktober auf den FSV Mainz 05. Bleibt abzuwarten, ob der Nigerianer (zwei Länderspiele) dann wieder eine Option darstellt.