Menü Suche
Kommentar
Serie A

Milan-Abflug: Spannende Option für Pulisic

von Lukas Weinstock - Quelle: Teamtalk
Christian Pulisic bejubelt sein Tor @Maxppp

Für Christian Pulisic eröffnet sich offenbar eine Möglichkeit, nach drei Jahren wieder in die Premier League zurückzukehren. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge zeigt Tottenham Hotspur konkretes Interesse am 27-jährigen Rechtsaußen, der bis 2027 beim AC Mailand unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Spieler selbst stehe einer Rückkehr auf die Insel offen gegenüber. Dort war der Rechtsaußen bereits von 2019 bis 2023 für den FC Chelsea aufgelaufen, ehe er sich den Rossoneri anschloss. Milan möchte den Vertrag mit Pulisic verlängern – muss offenbar aber mit harter Konkurrenz rechnen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Mailand
Chelsea
Christian Pulisic

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Mailand Logo AC Mailand
Chelsea Logo FC Chelsea
Christian Pulisic Christian Pulisic
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert