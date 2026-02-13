Milan-Abflug: Spannende Option für Pulisic

Für Christian Pulisic eröffnet sich offenbar eine Möglichkeit, nach drei Jahren wieder in die Premier League zurückzukehren. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge zeigt Tottenham Hotspur konkretes Interesse am 27-jährigen Rechtsaußen, der bis 2027 beim AC Mailand unter Vertrag steht.

Der Spieler selbst stehe einer Rückkehr auf die Insel offen gegenüber. Dort war der Rechtsaußen bereits von 2019 bis 2023 für den FC Chelsea aufgelaufen, ehe er sich den Rossoneri anschloss. Milan möchte den Vertrag mit Pulisic verlängern – muss offenbar aber mit harter Konkurrenz rechnen.