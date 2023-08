Italien-Abschied: Demiral in die Wüste

Merih Demiral meldet sich im europäischen Fußball ab und bessert seinen Verdienst künftig in Saudi-Arabien auf. Wie Atalanta Bergamo berichtet, ist der Verkauf des türkischen Verteidigers an Al Ahli in trockenen Tüchern.

Bei Al Ahli wird Demiral auf eine Vielzahl an Topspielern treffen. Vor dem 25-Jährigen wechselten bereits Edouard Mendy (31), Roger Ibanez (24), Franck Kessié (26), Allan Saint-Maximin (26), Riyad Mahrez (32) und Roberto Firmino (31) zum Klub aus Jeddah.