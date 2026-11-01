Schalke 04 streckt die Fühler nach einem Torjäger aus der Schweizer Liga aus. Nach FT-Informationen scouten die Königsblauen Furkan Dursun (21) vom FC Thun, der schon 13 direkte Torbeteiligungen aus seinen bisherigen 17 Pflichtspielen der laufenden Saison vorzuweisen hat.

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Wie FT erfuhr, hat außerdem Union Berlin ein Auge auf Dursun geworfen. Beide Klubs waren schon bei mehreren Spielen vor Ort, um den robusten und 1,90 Meter großen Angreifer unter die Lupe zu nehmen.

Vertraglich ist Dursun bis 2029 an Thun gebunden. Für deutsche Klubs wäre der österreichische U21-Nationalspieler aber wohl dennoch finanzierbar. Abzuwarten bleibt, ob Schalke oder Union in den kommenden Wochen konkretere Schritte in Richtung einer Verpflichtung unternehmen werden.