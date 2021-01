Barça: Braithwaite schließt Wechsel aus

Martin Braithwaite hat sich zum FC Barcelona bekannt. In einem Interview mit dem Sender ‚Catalunya Radio‘ stellte der 29-Jährige einen Verbleib auch über die aktuelle Spielzeit in Aussicht: „Barça diesen Winter zu verlassen, ist keine Option. Auch nicht am Ende der Saison. Nächstes Jahr werde ich hier weiter darum kämpfen, Tore zu schießen.“ Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unabhängig von seiner Personalie sind die Blaugrana auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive. Der Name Memphis Depay (26) taucht immer wieder auf. Das ist für den Dänen jedoch kein Problem, im Gegenteil: „Ich sehe gerne, dass sie nach anderen Spielern suchen. So sollte es bei einem Verein wie Barça sein, der den Anspruch hat, der Beste der Welt zu sein. Es muss einen internen Wettbewerb geben. Es geht nicht nur um eine kleine Gruppe von Spielern. Das macht mir keine Angst, es motiviert mich.“