Bayern-Youngster hat unterschrieben

Der FC Bayern und David Santos Daiber haben ihre gemeinsame Zukunft besiegelt. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 19-jährige Mittelfeldspieler heute seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Nicht ausgeschlossen aber, dass der Youngster im Sommer zwecks Spielpraxis verliehen wird.

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In den vergangenen Tagen wurde von der Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem portugiesischen U19-Nationalspieler berichtet. Finalisiert wurde der Deal nun an der Säbener Straße. In der laufenden Spielzeit debütierte Santos Daiber bei den Profis, zuvor hatte der Youngster bereits eine Weile mit dem Starensemble trainiert.