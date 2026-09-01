Einigung: 23 Millionen für Chema

Der VfB Stuttgart steht am Abend des Deadline Days vor einer größeren Millioneneinnahme. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Bundesligist einem Angebot über 23 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion für Chema Andrés zugestimmt. Teil des Deals sei eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

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Involviert ist indirekt auch Real Madrid: Chemas königlicher Ausbildungsklub hätte den 21-jährigen Sechser per Option für rund zehn Millionen Euro zurückkaufen können, verzichtete jedoch. Jetzt kassiert Real die Hälfte der Ablöse, also 11,5 Millionen.

Chema war im Sommer 2025 für drei Millionen Euro zum VfB gekommen. Der Spanier zeigte vielversprechende Ansätze, konnte sich aber nicht als Stammspieler etablieren. Hinter Angelo Stiller, Atakan Karazor und Grischa Prömel war er zuletzt nur die Nummer vier im zentralen Mittelfeld.