Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Einigung: 23 Millionen für Chema

Der Abgang von Jamie Leweling scheint beim VfB Stuttgart vom Tisch. Dafür ist Chema Andrés bereits abgereist.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Chema Andrés bejubelt seinen Treffern @Maxppp

Der VfB Stuttgart steht am Abend des Deadline Days vor einer größeren Millioneneinnahme. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Bundesligist einem Angebot über 23 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion für Chema Andrés zugestimmt. Teil des Deals sei eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Involviert ist indirekt auch Real Madrid: Chemas königlicher Ausbildungsklub hätte den 21-jährigen Sechser per Option für rund zehn Millionen Euro zurückkaufen können, verzichtete jedoch. Jetzt kassiert Real die Hälfte der Ablöse, also 11,5 Millionen.

Chema war im Sommer 2025 für drei Millionen Euro zum VfB gekommen. Der Spanier zeigte vielversprechende Ansätze, konnte sich aber nicht als Stammspieler etablieren. Hinter Angelo Stiller, Atakan Karazor und Grischa Prömel war er zuletzt nur die Nummer vier im zentralen Mittelfeld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Stuttgart
Brighton
José María Andrés Baixauli

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
José María Andrés Baixauli José María Andrés Baixauli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert