Acht Millionen: Hincapié noch heute zu Bayer?

Piero Hincapié könnte bereits in wenigen Stunden Spieler von Bayer Leverkusen sein. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge fehlen für einen Transfer nur noch letzte Formalitäten. Noch am heutigen Sonntag soll der Innenverteidiger aus Ecuador den Medizincheck in Leverkusen absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besteht Hincapié die obligatorische Untersuchung, steht der Unterschrift wohl nichts mehr im Wege. Acht Millionen Euro überweist Bayer laut ‚kicker‘ an den argentinischen Erstligisten CA Talleres – der zweite Leverkusener Millionentransfer nach der Verpflichtung von Odilon Kossounou (20), der stolze 23 Millionen Euro kostete.

Mit Hincapié wird die Werkself ihre Transferplanungen für die Innenverteidigung wohl abschließen. Gesucht wird nun noch ein offensiver Flügelspieler, der den Abgang von Leon Bailey (24) zu Aston Villa auffängt. Über 30 Millionen Euro kassierten die Rheinländer für den Jamaikaner. Für rechts hinten ist Thilo Kehrer (24) von Paris St. Germain ein Kandidat.