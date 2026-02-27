Menü Suche
BVB: Lukratives Guirassy-Angebot abgelehnt

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky | Triple - der Hagedorn Fußballtalk
Serhou Guirassy mit Felix Nmecha @Maxppp

Ein namentlich nicht genannter Verein wollte Serhou Guirassy (29) im Winter von Borussia Dortmund loseisen. Spielerberater Roger Wittmann, der den Kontakt mit den Verantwortlichen des BVB herstellte, verrät bei ‚Sky‘: „Die (der unbekannte Verein, Anm. d. Red.) haben gefragt: ‚Kannst du das machen?’ Dann habe ich den Verein (BVB, Anm. d. Red.) gefragt, die haben das abgelehnt und dann war das auch sofort wieder erledigt.“

Der interessierte Klub habe den Schwarz-Gelben „viel Geld“ in Aussicht gestellt. „Der Verein hat gesagt: ‚Wir sind ambitioniert und wir wollen diesen Mann nicht abgeben, weil er eine Torgarantie hat’“, so Wittmann zur Dortmunder Entscheidung. Zum Zeitpunkt des Angebots steckte Guirassy in einer Formkrise. Aus dieser hat sich der Torjäger inzwischen zwar beeindruckend herausgekämpft (sieben Scorer in sechs Spielen), der BVB ist nach dem enttäuschenden Ausscheiden in der Champions League aber nur noch in der Bundesliga ambitioniert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
