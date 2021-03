FC Bayern: Roca-Berater reagiert auf Gerüchte

Marc Roca spielt nicht mit dem Gedanken, den FC Bayern im Sommer zu verlassen. Das versichert sein Berater Christian Wein gegenüber ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘: „Ein Abgang im Sommer steht überhaupt nicht zur Diskussion.“ Auch die Bayern seien nicht auf ihn zugekommen, um die Möglichkeit eines Wechsels nach der Saison zu besprechen. In München steht der 24-jährige Roca bis 2025 unter Vertrag.

Die Reaktion folgte auf Berichte, dass man an der Säbener Straße darüber nachdenke, den Spanier in der nächsten Saison zu verleihen. Wettbewerbsübergreifend kommt Roca lediglich auf zwölf Einsätze in der aktuellen Spielzeit, nur sechsmal stand der defensive Mittelfeldspieler dabei in der Startelf.