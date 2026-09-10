BVB: Gute Nachrichten von Konstantelias

Giannis Konstantelias (23) verfügt wieder über zwei gesunde Knie. Wie der Neuzugang von Borussia Dortmund per Instagram-Story mitteilt, war die Kreuzband-Operation erfolgreich. „Reha startet jetzt“, so der optimistische Zusatz.

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Konstantelias hatte sich beim ersten Bundesliga-Spieltag der Saison gegen den Hamburger SV (2:0) das Kreuzband gerissen, daraufhin lieh der BVB Ethan Nwaneri (19) vom FC Arsenal aus.