Der Favorit auf den PSG-Trainerposten

Dass am Saisonende nur der Meistertitel zu Buche steht, ist anderen Trainern von Paris St. Germain vor Christophe Galtier schon verziehen worden. Doch der französische Übungsleiter präsentierte sich immer wieder unglücklich, ließ zu oft Taktgefühl und Führungsqualitäten vermissen. So dürfte es in Galtiers Vita bei einer PSG-Saison bleiben.

Einen Wunsch-Nachfolger hat die Klubführung offenbar schon auserkoren – zumindest gilt das für Luis Campos. Der Portugiese ist als Strategischer Berater grob skizziert mit den Aufgaben eines Sportdirektors betraut, also auch mit der Trainersuche. Sein Favorit laut ‚RMC‘: Landsmann José Mourinho.

Kontakt seit Februar

Die beiden Portugiesen kennen und schätzen sich schon seit dem Studium. Gerne würde Campos Mourinho in die französische Hauptstadt lotsen, führt Verhandlungen mit dessen Agenten Jorge Mendes. Nach FT-Informationen bestehen Kontakte schon seit Februar. Dass die Gespräche fortgesetzt wurden, erfuhr vor wenigen Tagen unsere Partnerredaktion Foot Mercato.

Die Spur zu Mourinho ist heiß. Gleichwohl befindet sich The Special One noch in einem bis Sommer 2024 gültigen Arbeitsverhältnis mit der AS Rom. PSG müsste sich also nicht nur mit Mourinho, sondern auch mit dessen Arbeitgeber auseinandersetzen. Am Ende des Tages werden die Entscheidungen bei PSG ohnehin nicht von Campos, sondern von den katarischen Bossen um Präsident Nasser Al-Khelaïfi gefällt.