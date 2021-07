Dortmunds große Baustelle

Mateu Morey fehlt Borussia Dortmund mit seiner Knieverletzung womöglich die ganze Saison lang, Lukasz Piszczek hat seine Profi-Karriere beendet, Felix Passlack ist den Nachweis seiner Tauglichkeit auf hohem Niveau bislang schuldig geblieben und Thomas Meunier hatte eine schwierige Premierensaison im schwarz-gelben Dress.

Offensichtlich ist also: Der BVB hat auf der Rechtsverteidiger-Position eine große Baustelle, die es zu beheben gilt. Vor zwei Wochen berichteten die ‚Ruhr Nachrichten‘ noch, dass die Verantwortlichen um Michael Zorc „nur mit einem vorsichtigen Auge nach möglichen Alternativen“ Ausschau halten. Doch das wäre fahrlässig.

Zwar hofft Dortmund auf eine Leistungssteigerung des Belgiers Meunier, der Sportdirektor Zorc „bei der EM gut gefallen“ hat. Aber: Selbst wenn der bereits 29-Jährige noch einen großen Leistungssprung machen sollte, fehlen Alternativen. Der junge Ansgar Knauff könnte wohl nur in einer Fünferkette die rechte Seite beackern.

Sancho-Millionen verschaffen Spielraum

Durch den Verkauf von Jadon Sancho an Manchester United erhält der BVB frische 85 Millionen Euro. Einen Teil davon in eine Rechtsverteidiger-Option zu investieren, wäre schlüssig. Problem: Der Markt auf dieser Position ist klein. Wer einen guten Mann für rechts hinten hat, gibt ihn in der Regel nur ungerne ab.

Gehandelt wird am Borsigplatz der Mainzer Jeremiah St. Juste. Eigentlich ist der 24-jährige Niederländer im Abwehrzentrum zu Hause, kann nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aber auch außen ran. Eine Ideallösung wäre St. Juste dort aber nicht – wohl genauso wenig wie Meunier. Das zeigte die vergangene Saison zur Genüge.