La Liga
Yamal fehlt Barça
1 min.
@Maxppp
Der FC Barcelona muss in der Champions League auf Lamine Yamal verzichten. Wie die Katalanen melden, fliegt der 19-jährige Superstar nicht mit nach Baku, um am Mittwoch (18:45 Uhr) gegen Sabah FK anzutreten.
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FC Barcelona @FCBarcelona_es – 10:22
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El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo.
El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo.
Eine schwerwiegende Verletzung liegt allerdings nicht vor. Die Entscheidung, dass Yamal auf die Partie in der Königsklasse verzichtet, wurde in Absprache mit dem Trainerteam getroffen. Aufgrund von leichten Problemen am Sprunggelenk soll der Flügelstürmer geschont werden.
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