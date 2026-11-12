XXL-Klausel: 15 Klubs wollen Terzic-Juwel

Die rasante Entwicklung von Christian Imga (17) bei Athletic Bilbao lockt europäische Topklubs an. Wie die ‚as‘ berichtet, haben sich 15 Champions League-Teilnehmer, darunter auch mehrere spanische, nach dem Toptalent erkundigt. Konkrete Namen nennt die spanische Zeitung nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch seine Leistungen in der zweiten Mannschaft hat sich Imga in den Fokus von Trainer Edin Terzic gespielt. Gelegentlich rückt der Flügelspieler zu den Profis auf, konnte aus zwei Spielen sogar schon einen Treffer beisteuern. Imgas Vertrag läuft bis 2031, dem Bericht zufolge ist in diesem eine Option auf ein weiteres Jahr integriert. Die festgeschriebene Ausstiegsklausel betrage rund 70 Millionen Euro, im letzten Vertragsjahr sogar 85 Millionen Euro.