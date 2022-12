Gikiewicz: „Ich will noch sechs Jahre spielen“

Rafal Gikiewicz verschwendet noch keinen Gedanken an ein mögliches Karriereende. „Ich will noch sechs Jahre spielen“, kündigt der Keeper des FC Augsburg im Interview mit ‚Spox.com‘ an.

Gikiewicz läuft seit zweieinhalb Jahren für die Fuggerstädter auf. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des 35-jährigen Stammkeepers aus, der FCA kann den Kontrakt aber per Option ausdehnen. Bislang sammelte der Pole 84 Pflichtspiele für den Bundesligisten und hielt 20 Mal seinen Kasten sauber.

