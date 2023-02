Stürmersuche: Bayern streicht vier Namen

Die Stürmer-Position bleibt das beherrschende Thema bei der Kaderplanung des FC Bayern. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge könnte es auf das Szenario „Harry Kane oder nix“ hinauslaufen. Dann nämlich, wenn Eric Maxim Choupo-Moting seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Die Gespräche verlaufen dem Vernehmen nach positiv.

Mit dem 33-jährigen Kameruner und Talent Mathys Tel (17) sieht man sich auch ohne weiteren Neuner gewappnet, berichtet die ‚Sport Bild‘. Die Verhandlungen um Kane würde man dann „entspannt“ angehen, da man den Stürmer-Markt als „sehr eng“ einschätzt und kein anderer Spieler so gut ins gesuchte Profil passe.

Andere Kandidaten abseits des 29-jährigen Tottenham-Profs, die in der Vergangenheit an der Säbener Straße gehandelt wurden, sollen dagegen kein heißes Thema sein. So bestehe an Lautaro Martínez (25/Inter Mailand) und Dusan Vlahovic (23/Juventus Turin) kein Interesse.

Rashford weiß zu gefallen

Auch die Spur zu Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt) soll kalt sein. Laut ‚Sport Bild‘ sieht man intern die lange Vertragslaufzeit bis 2027 und die Spielweise des Franzosen, der für seine Aktionen viel Platz benötigt, als Hindernisse für eine Verpflichtung im Sommer.

Größeren Gefallen fanden die Bayern an Marcus Rashford (25/Manchester United). Der Engländer habe den Rekordmeister während der WM überzeugt (drei Tore) – nachdem United die Verlängerungsoption bis 2024 gezogen hat, sei aber auch Rashford kein Thema mehr in München. Harry Kane oder nix, das ist vorerst der Status quo.