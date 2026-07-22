Bayern macht Osmani zum Profi

Erblin Osmani setzt seine Ausbildung beim FC Bayern fort. Das 17-jährige Mittelfeld-Juwel hat seinen Vertrag an der Säbener Straße langfristig verlängert. Im Mai des kommenden Jahres feiert der Teenager seinen 18. Geburtstag, dann soll sich der Kontrakt automatisch in einen Profivertrag umwandeln.

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Der FC Bayern hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Erblin #Osmani langfristig verlängert. ✍️



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Osmani soll weiterhin für die Jugendmannschaften des Rekordmeisters zum Einsatz kommen, parallel aber auch immer wieder bei den Profis unter Vincent Kompany mittrainieren. Mitte März dieses Jahres feiert der Sechser gegen Union Berlin (4:0) sein Profidebüt. Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, erklärt: „Erblin ist ein gebürtiger Münchner und ein echtes FC Bayern Eigengewächs. Er hat bereits sein Debüt bei unseren Profis gefeiert und wir sind überzeugt von seinem weiteren Entwicklungspotential. Wir freuen uns, dass Erblin auch die nächsten Schritte gemeinsam mit uns gehen wird.“