Steffens klare Meinung zum Pieper-Vertrag

Horst Steffen hofft auf einen Verbleib von Amos Pieper über die Saison hinaus. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen RB Leipzig (Sonntag, 15:30 Uhr) lobte der Trainer des SV Werder Bremen den 27-Jährigen ausdrücklich: „Ich finde ihn gut, und er hat seine Sache nach der Verletzung gemacht, war direkt wieder voll da für das Team.“ Im selben Atemzug sprach sich Steffen für eine Ausdehnung des auslaufenden Arbeitspapiers aus: „Deshalb bin ich sicherlich ein Befürworter einer Vertragsverlängerung.“

Pieper war im Sommer 2022 von Arminia Bielefeld an die Weser gewechselt und bestritt seitdem 67 Pflichtspiele für die Norddeutschen. Aufgrund einer Hüftverletzung kam er erst im Oktober zu seinem Saisondebüt. Seitdem stand der Innenverteidiger in jedem der vergangenen vier Bundesligaspiele über 90 Minuten auf dem Platz. Werder Bremen verlor keines davon (zwei Siege, zwei Unentschieden).