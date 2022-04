Bericht: Witsel-Abschied beschlossen

Dass Borussia Dortmund und Axel Witsel im Sommer getrennte Wege gehen, steht offenbar fest. Laut ‚Sky‘ ist ein Abschied des 33-jährigen Belgiers längst beschlossene Sache. Dass dessen auslaufender Vertrag beim BVB nicht mehr verlängert wird, sei Witsel bereits vor Wochen mitgeteilt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wechsel in die MLS?

Witsel könnte im Anschluss an seine vier Jahre bei den Schwarz-Gelben seine Karriere in weiteres Mal außerhalb von Europa fortsetzen. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.us‘ zeigen Los Angeles Galaxy und der Stadtrivale LAFC aus der Major League Soccer konkretes Interesse am Routinier und würden den Abräumer „gerne unter Vertrag nehmen“.

Von 2017 bis 2018 war der Sechser in China bei Tianjin Tianhai aktiv, ehe er für 20 Millionen Euro zur Borussia wechselte. Seitdem absolvierte der Rechtsfuß 141 Pflichtspiele für den BVB, 37 davon in der laufenden Saison.