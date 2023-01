Zwei Klubs an Weah dran

Der FC Sevilla und FC Brügge bekunden Interesse an Timothy Weah vom LOSC Lille. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato würden beide Teams den 22-jährigen Flügelstürmer gerne im Winter per Leihe verpflichten. Der Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2024. Die Verantwortlichen in Lille wollen den Angreifer allerdings nach aktuellem Stand am liebsten halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Weltmeisterschaft zeigte sich der US-Amerikaner von seiner besten Seite, bei vier Startelfeinsätzen erzielte der Rechtsfuß einen Treffer. Nach Startschwierigkeiten in der Liga (kein Tor nach zehn Ligapartien) erhofft man sich für die Rückrunde eine wichtige Rolle von Weah. Der Sohn des legendären George Weah steht am Scheideweg seiner noch jungen Karriere.

Lese-Tipp

Ocampos zurück nach Sevilla