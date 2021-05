Lyon: Bleibt Aouar ein weiteres Jahr?

Im vergangenen Jahr riss sich halb Europa um die Dienste von Houssem Aouar, der jedoch weiterhin für Olympique Lyon aufläuft – womöglich sogar langfristig. Denn wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, ist ein Verbleib des 22-Jährigen über die aktuelle Saison hinaus wahrscheinlich, was vor allem dem schwachen Saisonverlauf geschuldet ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aouar musste sich aufgrund schwankender Leistungen zuletzt immer wieder mit einem Platz auf der Bank begnügen. Dass Topklubs bereit sind, in Corona-Zeiten eine üppige Ablöse für den Mittelfeldspieler auf den Tisch zu legen, ist unwahrscheinlich. Außerdem soll sich der Franzose dem Bericht zufolge in der Pflicht sehen, die schwächere Saison (nur Platz vier in der Liga) und seine eigenen Leistungen geradezurücken. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig.