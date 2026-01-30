Menü Suche
HSV bei Kabar auf der Zielgeraden

Der deutsche U17-Welt- und Europameister Almugera Kabar will in der Bundesliga Fuß fassen. Sein Ziel steht nun fest.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Almugera Kabar im BVB-Dress @Maxppp

Almugera Kabar wechselt wohl noch in diesem Winter zum Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich eine Leihe mit Kaufoption „auf der Zielgeraden“.

Bei Borussia Dortmund hatte der 19-Jährige zuletzt einen schweren Stand. In Hamburg erwartet Kabar idealerweise endlich Spielpraxis.

Die ebenfalls interessierten Erst- und Zweitligisten VfL Wolfsburg, Hertha BSC und Preußen Münster gehen wohl leer aus. Ob der BVB sich den Zugriff auf Kabar bewahrt, bleibt vorerst offen. Ein Modell mit Rückkaufrecht wäre denkbar.

