Bundesliga
HSV bei Kabar auf der Zielgeraden
Der deutsche U17-Welt- und Europameister Almugera Kabar will in der Bundesliga Fuß fassen. Sein Ziel steht nun fest.
@Maxppp
Almugera Kabar wechselt wohl noch in diesem Winter zum Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich eine Leihe mit Kaufoption „auf der Zielgeraden“.
Unter der Anzeige geht's weiter
Bei Borussia Dortmund hatte der 19-Jährige zuletzt einen schweren Stand. In Hamburg erwartet Kabar idealerweise endlich Spielpraxis.
Die ebenfalls interessierten Erst- und Zweitligisten VfL Wolfsburg, Hertha BSC und Preußen Münster gehen wohl leer aus. Ob der BVB sich den Zugriff auf Kabar bewahrt, bleibt vorerst offen. Ein Modell mit Rückkaufrecht wäre denkbar.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden