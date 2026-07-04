Der FC Schalke 04 sieht auf der offensiven Außenbahn offenbar noch Nachholbedarf. Informationen der ‚L’Équipe‘ zufolge beobachten die Knappen daher Yanis Cimignani. Der 24-Jährige steht in der Schweiz noch bis 2027 beim FC Lugano unter Vertrag.

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Demnach hat der Bundesliga-Aufsteiger bereits bei Cimignani angefragt, ist im Werben um den ehemaligen französischen U20-Nationalspieler jedoch nicht allein. Auch Serie A-Aufsteiger FC Venedig zeigt Interesse am Linksfuß, der sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite agieren kann.

Cimignani war im Sommer 2023 ablösefrei von seinem Jugendklub AC Ajaccio zum FC Lugano gewechselt. Seitdem steuerte er in 128 Pflichtspielen zwölf Tore und neun Vorlagen bei. Mit den Bianconeri qualifizierte sich der Rechtsfuß für die kommende Spielzeit für die Conference League.