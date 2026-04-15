Gerücht immer konkreter: Passt Gordon zum FC Bayern?

Was als überraschendes Gerücht begann, hat sich mittlerweile konkretisiert: Nach Sacha Tavolieri und ‚Sky‘ berichtet mit dem öffentlich-rechtlichen britischen Rundfunksender ‚BBC‘ nun die dritte seriöse Quelle über das Interesse des FC Bayern an Anthony Gordon.

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Die Ausgangslage

Da Newcastle United wohl den internationalen Wettbewerb verpassen wird, könnte Gordon (Vertrag bis 2030) früher und günstiger als gedacht im Sommer auf den Markt kommen. Hing ihm vor einigen Wochen noch ein Preisschild von 100 Millionen Euro um, wurden von ‚Sky‘ kürzlich 60 Millionen ins Spiel gebracht. Die ‚BBC‘ geht von 80 Millionen aus, die nötig wären, um Gordon zu kaufen. Der FC Arsenal und der FC Liverpool sind ebenfalls interessiert.

Welcher Preis wäre für Anthony Gordon (Newcastle United, Vertrag bis 2030) im Sommer realistisch? 80-100 Millionen Euro 60-80 Millionen Euro 40-60 Millionen Euro Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gordon selbst soll positiv auf erste Annäherungsversuche aus München reagiert haben, könne sich einen Wechsel an die Säbener Straße also vorstellen. Klar: Die Bayern zahlen gute Gehälter und spielen jedes Jahr um Titel. Zudem wurden die jüngsten Einkäufe aus der Premier League allesamt glücklich beim Rekordmeister.

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Was spricht für einen Gordon-Transfer?

Positionsprofil: Gordon ist auf allen Offensiv-Positionen erprobt. Am liebsten kommt der Rechtsfuß über die linke Seite. Genau dort suchen die Bayern Verstärkung. Gordon könnte aber auch den Sturm-Backup für Landsmann Harry Kane (32) geben. Dort entsteht im Bayern-Kader eine Lücke, da Leihspieler Nicolas Jackson (24) nicht festverpflichtet wird.

Spielweise: Aus Newcastle ist Gordon eine Spielweise mit hohem, aggressivem Pressing, wie sie auch die Bayern praktizieren, gewohnt. Und diese füllt der eifrige Sprinter (37,92 km/h sind Topwert der Champions League) mit Leben, agiert zuweilen sogar über der Schmerzgrenze. Zudem ist Gordon torgefährlich (67 Scorerpunkte in 152 Spielen für Newcastle) und dribbelstark. Passt ziemlich genau zu dem, wonach der FCB sucht.

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Was spricht gegen einen Gordon-Transfer?

Die Konkurrenz: Gordon als bärenstarke Alternative für die Offensive in der Hinterhand zu haben, wäre ein Faustpfand. Doch droht auch Ungemach wegen potenziell unzufriedener Stars. Auf links spielt Luis Díaz (29) eine bärenstarke Saison, ist topfit und kaum wegzudenken. Und auch auf allen anderen Offensiv-Position hätte es Gordon schwer, sich einen Stammplatz zu sichern.

Der Preis: 60 bis 80 Millionen Euro in einen Stammspieler der Güteklasse Gordon zu investieren, würde durchaus Sinn ergeben. Eine solche Summe aber in einen Kaderspieler zu stecken, wäre zu viel des Guten und würde auch nicht zur neuen Transfer-Strategie des FCB passen. Diese sieht nämlich eigentlich vor, dass die Kaderplätze hinter internationalen Topstars wie Díaz mit kostengünstigeren, hungrigen Akteuren besetzt werden.