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Bundesliga

FC Bayern: Neuer Wasserstand bei Kane

von Tobias Feldhoff
1 min.
Nathaniel Brown jubelt mit Harry Kane @Maxppp

Herbert Hainer hat über die Vertragsgespräche mit Harry Kane (33) gesprochen. Auf Nachfrage sagte der Präsident des FC Bayern auf dem Oktoberfest gegenüber Medienvertretern: „Heute ist ein Tag, um das Oktoberfest zu genießen. Über Verträge sprechen wir später. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Er fühlt sich in München extrem wohl, ebenso wie seine Familie – er kann bei uns Titel gewinnen. Er hat noch nie so viele Titel gewonnen wie seit seinem Wechsel zu Bayern. Er weiß das einzuschätzen, und wir wissen es auch.“

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Kane steht nur noch bis Saisonende bei den Bayern unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung sind seit längerem im Gange, beide Seiten wollen grundsätzlich weiter zusammenarbeiten. Doch ein Selbstläufer ist das nicht. In puncto Vertragsdauer und Ausstiegsklausel sind die Parteien noch nicht auf einen Nenner gekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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