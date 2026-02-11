Schlotterbeck entscheidet zwischen BVB und Real

Ob Nico Schlotterbeck (26) auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund verteidigen wird, soll in wenigen Wochen feststehen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ haben sich Verein und Spieler darauf geeinigt, rund um die Länderspielpause Mitte März eine Entscheidung zu treffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In knapp eineinhalb Jahren läuft Schlotterbecks Vertrag aus. Bei Verlängerung winkt eine Gehaltserhöhung auf 14 Millionen Euro jährlich. Auch eine Ausstiegsklausel würde der BVB zugestehen, ab dem Sommer 2027 könnte Schlotterbeck dann für festgeschriebene 60 Millionen Euro wechseln. Sollte sich der BVB nicht für die Champions League qualifizieren, sinkt der Betrag auf 50 Millionen.

Real hat Bedarf

Entscheidet sich Schlotterbeck gegen eine Unterschrift in Dortmund, führt laut ‚Sport Bild‘ die heißeste und derzeit wohl einzige ernstzunehmende Spur zu Real Madrid. Die Königlichen wollen im Sommer zwei neue Innenverteidiger holen, einer soll wie Schlotterbeck Linksfuß sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB-Profi steht bei Real weit oben auf der Liste – die vorerst unbeantwortete Trainerfrage in der spanischen Hauptstadt verkompliziert einen möglichen Transfer allerdings. Noch ist unklar, wer in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen wird.

Álvaro Arbeloa hat wie Vorgänger Xabi Alonso so seine Probleme mit den großen Egos in der Mannschaft, schied zudem im Pokal gegen Zweitligist Albacete aus. Ohne Planungssicherheit auf der Trainerposition verzögert sich entsprechend auch die Kaderplanung. Für den BVB zumindest ein kleiner Pluspunkt im Schlotterbeck-Poker.