McKennie: Spurs mit Tauschangebot gescheitert

Tottenham Hotspur hat Juventus Turin für Wunschspieler Weston McKennie (23) offenbar einen Spielertausch vorgeschlagen und ist damit gescheitert. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, hatten die Spurs der Alten Dame Tanguy Ndombélé (25) im Tausch gegen die Dienste des US-Amerikaners angeboten, Juve lehnte den Deal jedoch ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ndombélé scheint mit Tottenham-Trainer Antonio Conte nicht so recht warm zu werden. Nachdem der Franzose seit seinem Wechsel von Olympique Lyon im Sommer 2019 in seinen ersten beiden Spielzeiten gesetzt war, ließ ihn Conte bisher zumeist draußen. McKennie kommt in dieser Saison für Juventus bisher auf 19 Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen.