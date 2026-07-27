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UEFA Nations League

Italien: Pirlo-Entscheidung gefallen

von Julian Jasch - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Andrea Pirlo ist seit Sommer 2020 Trainer bei Juventus @Maxppp

Andrea Pirlo wird nicht Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Das ist einem Bericht von Matteo Morreto zu entnehmen. Dem Transferinsider zufolge wurde Pirlo schon über die Entscheidung informiert. Der Grund für die Kehrtwende sind Kontakte des 47-Jährigen nach Russland.

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Pirlo, der aktuell für den United FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verantwortlich ist, hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag schon mit einem Statement zu Wort gemeldet: „Ich bedauere, dass eine sportliche Entscheidung so schnell in eine öffentliche Debatte hineingezogen wurde, die mir letztendlich Bedeutungen und Absichten unterstellt hat, die mir fremd sind. Die Liebe zu Italien hängt nicht von einem Amt ab. Sie ist Teil meiner Geschichte, meiner Identität und wird mich immer begleiten.“ Nun beginnt die Suche nach einem Nachfolger für Gennaro Gattuso von vorne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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