Milan: Hernández bis 2026?

Der AC Mailand hat offenbar einen konkreten Vorstoß unternommen, um mit Theo Hernández zu verlängern. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, bieten die Rossoneri dem Franzosen einen Vertrag bis 2026. In diesem Zuge soll Hernández' Gehalt von 1,5 auf vier Millionen Euro angehoben werden.

Seit seinem Wechsel von Real Madrid zum AC Mailand im Jahr 2019 entwickelte sich der 24-Jährige zu einem der besten Linksverteidiger in Europa. In dieser Saison erzielte Hernández einen Treffer und legte fünf weitere Tore in 13 Ligaspielen auf. Im September feierte der Linksfuß sein Debüt für die französische Nationalmannschaft.