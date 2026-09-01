Verzweiflungsversuch von United

Manchester United sucht in den finalen Stunden des Transferfensters händeringend nach einem neuen Linksverteidiger. Nach Informationen von Ben Jacobs blicken die Red Devils nun sogar zum großen Stadtrivalen Manchester City. Demnach ist bei den Citizens eine Anfrage für Rayan Ait-Nouri (25) eingegangen.

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Dass der Deal vor dem Schließen des Transferfensters noch zustande kommt, gilt allerdings als eher unwahrscheinlich. Die Skyblues gehen zur Stunde nicht davon aus, dass der Deal über die Bühne geht. Bei United steht derzeit mit Luke Shaw (31) lediglich ein etatmäßiger Linksverteidiger im Kader.