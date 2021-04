Bericht: Shaqiri möchte Liverpool verlassen

Xherdan Shaqiri möchte den FC Liverpool offenbar am Saisonende verlassen. Wie ‚Football Insider‘ berichtet, schaut sich der 29-Jährige mit seinem Bruder und Berater Erdin Shaqiri bereits nach neuen Vereinen um. In Liverpool hat der Schweizer noch einen Vertrag bis 2023, kommt unter Jürgen Klopp aber nur sporadisch zum Einsatz.

Neben den beiden italienischen Vereinen AS Rom und Lazio Rom soll auch der FC Sevilla interessiert sein. Am wahrscheinlichsten sei eine Rückkehr in die Serie A – Shaqiri spielte 2015 eine Halbsaison für Inter Mailand.