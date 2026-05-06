WM-Traum: Estêvão greift nach letztem Strohhalm

Hinsichtlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft läuft Estêvão die Zeit davon. Der verletzte Flügelstürmer vom FC Chelsea hat sich laut ‚Globo‘ gegen eine Operation und für eine konservative Behandlung seiner Oberschenkelverletzung entschieden. Damit bleibt die Tür für die Teilnahme beim Sommerturnier in Nord- und Mittelamerika einen Spalt weit offen.

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Grundsätzlich gehen Verantwortliche der Seleção aber davon aus, dass der 19-Jährige nicht rechtzeitig fit wird. Grund dafür ist, dass er sich einen nahezu vollständigen Riss der Oberschenkelmuskulatur zugezogen hat. Vergangenes Wochenende reiste Estêvão in seine Heimat und lässt sich inzwischen bei seinem Jugendklub Palmeiras behandeln. Chelsea-Betreuer sollen weiterhin an seiner Seite sein. Die Mediziner der Blues hatten dem Youngster übrigens zu einem operativen Eingriff geraten.