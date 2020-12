Koeman bekommt Gegenwind aus der Kabine

Mehrere Spieler des FC Barcelona sollen unglücklich sein mit dem System, das Ronald Koeman beim FC Barcelona spielen lässt. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat die Mannschaft aus diesem Grund das Gespräch mit ihren Trainer gesucht. Koeman lehnt eine Rückkehr zum 4-3-3-System bislang aber ab.

Der niederländische Übungsleiter, der den Job im Sommer erst übernahm, setzt in der Regel auf ein 4-2-3-1-System. Aus Sicht vieler Spieler ist dies der Grund, warum die Blaugrana so anfällig sind für Gegentore. Am gestrigen Dienstag verlor Barça zuhause 0:3 gegen Juventus Turin und qualifizierte sich darum nur als Gruppenzweiter für das Achtelfinale. In der Liga liegt Barcelona nur auf dem neunten Tabellenplatz.