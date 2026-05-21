Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Klub-Ikone Aspas verlängert

von Dominik Schneider
1 min.
Iago Aspas küsst das Wappen von Celta Vigo @Maxppp

Für Iago Aspas ist noch nicht Schluss. Celta Vigo gibt die Vertragsverlängerung mit der Klub-Ikone bekannt. Der 38-Jährige wird noch mindestens eine weitere Saison für seinen Jugendklub spielen und anschließend eine Rolle im Verein abseits des Rasens einnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Celta
𝗨𝗡𝗛𝗔 𝗠𝗔́𝗜𝗦 👑 O fútbol non perde a unha lenda: @aspas10 renova co Celta.

A falta dun partido para pechar a tempada, chega a noticia que todo o celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. A que une xeracións. A que confirma que algunhas historias nunca terán final.
Bei X ansehen

571 Einsätze absolvierte Aspas bisher für die Celtiñas. Dabei erzielte er 222 Tore, zudem lieferte er 90 Torvorlagen. In der Nachricht des Klubs heißt es, Aspas habe als „Junge aus Moaña“ mit einem großen Traum begonnen und sei längst zur „Seele einer ganzen Fan-Gemeinde“ geworden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Celta Vigo
Iago Aspas

Weitere Infos

La Liga La Liga
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Iago Aspas Iago Aspas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert