Klub-Ikone Aspas verlängert

Für Iago Aspas ist noch nicht Schluss. Celta Vigo gibt die Vertragsverlängerung mit der Klub-Ikone bekannt. Der 38-Jährige wird noch mindestens eine weitere Saison für seinen Jugendklub spielen und anschließend eine Rolle im Verein abseits des Rasens einnehmen.

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571 Einsätze absolvierte Aspas bisher für die Celtiñas. Dabei erzielte er 222 Tore, zudem lieferte er 90 Torvorlagen. In der Nachricht des Klubs heißt es, Aspas habe als „Junge aus Moaña“ mit einem großen Traum begonnen und sei längst zur „Seele einer ganzen Fan-Gemeinde“ geworden.