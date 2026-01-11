Im Winter: Noch sechs Gladbach-Abgänge?

Jonas Omlin (32)

Schon vor Monaten war zu vernehmen, dass Omlin bei einem passenden Angebot verkauft werden soll. An seinem Status als Ersatzkeeper hinter Moritz Nicolas (28) hat sich seitdem nichts geändert. Von konkreten Anfragen anderer Vereine ist derzeit allerdings nichts bekannt. 2027 läuft Omlins Vertrag aus.

Marvin Friedrich (30)

Auch Friedrich darf gehen, wenn sich ein Abnehmer findet. Für den Innenverteidiger, dessen Kontrakt im Sommer endet, kann Gladbach nur noch in diesem Transferfenster eine Ablöse kassieren. In der aktuellen Saison kommt Friedrich auf knapp 130 Pflichtspielminuten.

Luca Netz (22)

Der Linksverteidiger ist vertraglich ebenfalls nur bis zum Sommer gebunden. Nach der Vertragsverlängerung von Positionskonkurrent Lukas Ullrich (21) ist ein Netz-Verkauf wahrscheinlicher geworden. Lazio Rom und Tottenham Hotspur wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

Can Armando Güner (18)

Das Offensivjuwel steht bei Galatasaray auf der Matte. Die Istanbuler zahlen ein halbes Jahr vor Vertragsende eine Million Euro Ablöse. Gladbach hätte gerne mit Güner verlängert.

Tomas Cvancara (25)

Nach seinem Leihabbruch bei Antalyaspor wird der Stürmer wohl direkt weiterziehen. Vor wenigen Tagen wurde Cvancara schon für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt.

Grant-Leon Ranos (22)

Das Sturmtalent kommt nur selten auf die in seinem Alter so wichtige Spielpraxis (110 Ligaminuten). Die Borussia würde Ranos keine Steine in den Weg legen. Sein Vertrag ist bis 2027 datiert.