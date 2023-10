Werder: Friedl zurück im Training

Marco Friedl wird bald wieder für den SV Werder Bremen in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen. Wie der Bundesligist verkündet, ist der Innenverteidiger am heutigen Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Beim anstehenden Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20:30 Uhr) wird der Kapitän also aller Voraussicht nach einsatzbereit sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Österreicher litt in den vergangenen Wochen an einer Verletzung der Bauchmuskulatur, mit der er zwei Partien verpasste. Beim jüngsten 2:3 gegen die TSG Hoffenheim war Friedl auf den Platz zurückgekehrt, musste jedoch vorzeitig ausgewechselt werden, nachdem die Verletzung erneut aufgebrochen war. Die aktuelle Länderspielpause nutzte er, um sich vollständig auszukurieren.