Eine Bedingung: Rentenvertrag für Reus

Marco Reus könnte seine aktive Profikarriere in den USA bei LA Galaxy beenden und dafür noch einmal seinen Vertrag verlängern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben die Kalifornier dem Leistungsträger bereits eine Verlängerung um 18 Monate bis zum Sommer 2029 vorgelegt. Der gebürtige Dortmunder „kann sich vorstellen, das Angebot anzunehmen“.

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Reus soll aber auf eine Exit-Option pochen, „sofern sein Körper ihm Signale für ein Karriereende sendet“. Völlig offen bleibt, wie es für den Offensivstar nach dem Karriereende weitergeht. Sowohl LA als auch Borussia Dortmund wollen den 37-Jährigen in den Klub einbinden. Gespräche mit dem BVB über eine Rolle als Markenbotschafter haben bereits stattgefunden.