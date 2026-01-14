Mainz: Neuer Leihklub für Hong

Der 1. FSV Mainz hat einen neuen Leihklub für Hyun-seok Hong gefunden. Wie die Rheinhessen bekanntgeben, läuft der Mittelfeldspieler in der Rückrunde für die KAA Gent auf, nachdem er in der Hinrunde noch für den FC Nantes aktiv war.

Bei Nantes kam der 26-Jährige kaum zum Zug. In Gent, wo Hong bereits zwischen 2022 und 2024 gespielt hatte, soll er nun zu alter Stärke finden.