Mainz: Neuer Leihklub für Hong

von Luca Hansen - Quelle: kaagent.bl
Hyun-seok Hong zieht eine Schnute @Maxppp

Der 1. FSV Mainz hat einen neuen Leihklub für Hyun-seok Hong gefunden. Wie die Rheinhessen bekanntgeben, läuft der Mittelfeldspieler in der Rückrunde für die KAA Gent auf, nachdem er in der Hinrunde noch für den FC Nantes aktiv war.

KAA Gent
𝘽𝙖𝙘𝙠 𝙞𝙣 𝘽𝙡𝙪𝙚 😍

Welcome, Hongi!

MEER |
Bei Nantes kam der 26-Jährige kaum zum Zug. In Gent, wo Hong bereits zwischen 2022 und 2024 gespielt hatte, soll er nun zu alter Stärke finden.

